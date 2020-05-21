РИАМО - 21 мая. Многофункциональные центры предоставления госуслуг в Подмосковье могут возобновить работу на следующей неделе, сначала МФЦ будут обслуживать юридических лиц, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Возобновлять свою деятельность МФЦ будут поэтапно в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических стандартов. Сначала их будет можно посещать только юрлицам по предварительной записи через call-центр: 8 (800) 550-50-30. Подробная информация — на сайте», — говорится в сообщении.

На первом этапе доступно получение семи госуслуг. На втором этапе — уже более 50 услуг, в том числе для физических лиц. На третьем этапе МФЦ вернутся к полноценной работе.

Приходить в МФЦ необходимо в маске и перчатках. В помещении следует соблюдать социальную дистанцию. Гражданам с повышенной температурой, насморком и кашлем посещение центров запрещено.

Сотрудники МФЦ должны быть обеспечены антисептиками и средствами дезинфекции. Влажную уборку и дезинфекцию в помещениях необходимо проводить дважды в день. Также следует проводить обеззараживание воздуха и проветривание.

Из-за распространения коронавируса в Московской области ввели ряд ограничительных мер. До конца мая для жителей действует режим самоизоляции. Для совершения поездки на личном и общественном транспорте требуется пропуск. В общественных местах обязательно ношение маски.

С 18 мая в Подмосковье разрешили возобновить работу строительным и производственным предприятиям при условии соблюдения санитарных требований. Все еще остаются закрытыми МФЦ, кафе, дома быта, магазины одежды, фитнес-клубы, салоны красоты.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.