РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Разметку на проезжей части по улице Колпакова в городском округе Мытищи обновят до 31 августа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Мытищ оставила жалобу на портале на разметку на проезжей части по улице Колпакова. Она отметила, что местами разметка на дороге облетела и не видна.

«Администрация Мытищ рассмотрела обращение по вопросу нанесения разметки на автомобильной дороге улицы Колпакова. Работы по нанесению разметки включены в производственную программу и будут выполнены в срок до 31 августа», - сказал начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Артем Кондрашов.

Он отметил, что об окончании работ жительница будет проинформирована дополнительно.