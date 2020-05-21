РИАМО – 21 мая. Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что после зимы может быть полезна любая свежая растительная продукция, даже выращенная в искусственных условиях.

При этом эксперт предостерегает от покупки арбузов и дынь.

«Не только потому, что они могут быть выращены с применением стимуляторов и удобрений, но и потому, что совсем уж не сезон для этой культуры. Эффекта хорошего не даст ни арбуз, ни дыня. Если, конечно, они не прибыли из зон, где выращивались в открытом грунте» – рассказала Тихонова в эфире радио Sputnik.

Также агроном говорит, что сейчас в магазинах начали продавать «ананасную землянику», которую выращивают так, чтобы она не портилась на прилавках по несколько дней, в ней содержатся антибиотики. По словам Тихоновой, такая земляника будет вкусной и ее положительные качества пересилят отрицательные.