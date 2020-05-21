РИАМО - 21 мая. Водитель автомобиля на улице Вавилова не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего в машине оказались заблокированы два человека, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

«На улице Вавилова произошло ДТП: водитель, не справившись с управлением, врезался в автобусную остановку, после чего автомобиль перелетел через встречную полосу движения и столкнулся с деревом», — отмечается в материале.

Свидетели происшествия сообщили о заблокированных в автомобиле людях. На место аварии направили пожарно-спасательные подразделения и бригаду скорой помощи.

Спасатели прибыли на место происшествия и начали вытаскивать пострадавших. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента людей удалось извлечь, их передали бригаде скорой помощи. Последствия аварии устранили в кратчайшие сроки.