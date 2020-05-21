РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В подмосковном Подольске в связи с увеличением пассажиропотока на линиях работает 326 единиц общественного транспорта, особое внимание уделяют утренним и вечерним рейсам, когда перевозят работающих, сообщается на сайте администрации округа.

«В связи с тем, что с 12 и 18 мая в Москве и Московской области начали работать предприятия, не занятые в сфере предоставления услуг, в Подольске вырос пассажиропоток. Общее количество транспортных средств на линиях в настоящее время составляет 326 единиц», - говорится в сообщении.

Работа общественного транспорта в округе осуществляется по расписанию рабочего дня, но с незначительным снижением количества транспорта на некоторых маршрутах. При этом особое внимание уделяется утренним (с 6:00 до 8:00) и вечерним (с 18:00 до 20:00) часам наибольшей нагрузки.