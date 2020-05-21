РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Коммунальщики Подольска смогут возобновить подачу тепла в дома округа на время плохих погодных условий по заявкам жителей, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с кратковременным ухудшением погодных условий администрацией городского округа Подольск предписано ресурсоснабжающим организациям возобновить подачу центрального отопления в дома и социальные объекты. Подача отопления осуществляется по заявкам потребителей», - говорится в сообщении.

Управляющие организации принимают решение о подаче заявок на основании обращений в УК от жителей или советов многоквартирных домов. Руководители учреждений принимают решения самостоятельно.

«При необходимости проверки жители могут обращаться на горячую линию ЖКХ по телефонам: 8(496)755-57-93, 8 (916)565-96-15. В обращении необходимо будет указать адрес и контактную информацию», - заключается в материале.