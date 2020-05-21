РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Коммунальщикам Подольска предписали возобновить подачу тепла в дома Подольска на время ухудшения погодных условий, подача отопления осуществляется по заявкам жителей, по всем вопросам жители могут обращаться на горячую линию, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с кратковременным ухудшением погодных условий администрацией городского округа Подольск предписано ресурсоснабжающим организациям возобновить подачу центрального отопления в дома и социальные объекты. <...> Подача отопления осуществляется по заявкам потребителей», - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал глава городского округа Подольск Николай Пестов.

Управляющие компании принимают решение о подаче заявок на отопление, опираясь на обращения жителей или советов многоквартирных домов. Руководители учреждений принимают решения самостоятельно.

«При необходимости проверки жители могут обращаться на горячую линию ЖКХ по телефону: 8(496) 755-57-93, 8 (916)-565-96-15. В обращении необходимо будет указать адрес и контактную информацию», - отмечается в материале.

Ранее в Московской области в связи с холодными погодными условиями по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева возобновили подачу тепла в квартиры и на социальные объекты. Всем службам поручено обеспечить стабильную работу объектов теплоснабжения населения и социальной сферы.