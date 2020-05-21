РИАМО - 21 мая. В Москве строится 2,3 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации, еще 1,7 миллиона квадратных метров находятся в стадии проектирования, всего строится и проектируется более 250 жилых домов и соцобъектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По состоянию на 21 мая по программе реновации жилищного фонда проектируются 92 объекта площадью 1,7 миллиона квадратных метров. В 167 корпусах площадью 2,3 миллиона «квадратов» ведется строительство», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Проекты реновации предусматривают благоустройство расположенной рядом территории и улучшенную отделку квартир. Эти требования заложены в едином стандарте программы реновации.

«При отделке помещений применяются современные и качественные материалы, квартиры укомплектованы необходимой сантехникой, на окнах установлены стеклопакеты с москитными сетками, кухни оборудованы электрическими плитами, что избавляет жителей после переезда от дополнительного ремонта», — подчеркнул Левкин.

Все многоквартирные дома в рамках программы реновации строятся по индивидуальным проектам. При строительстве используются качественные стройматериалы.