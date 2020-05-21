РИАМО - 21 мая. В четверг утром количество пассажиров в метро сократилось на 75% по сравнению с прошлым годом, но при этом совершено на 40 тысяч поездок больше по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Число пассажиров уменьшилось на 74% в наземном транспорте по сравнению с таким же периодом прошлого года, но увеличилось на 30 тысяч поездок по сравнению с прошлой неделей. Также на 65% сократился пассажиропоток в пригородных электричках по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«Загруженность дорог, по данным Яндекса, составляет 2 балла (минус 4 балла по сравнению с прошлым годом и без изменений по сравнению с прошлым годом)», - говорится в сообщении.

Каршеринг остановил свою работу, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина. Поездки такси сократились на 54% по сравнению с прошлым годом и на 4 тысячи по сравнению с прошлой неделей.

На дорогах столицы стало меньше личных автомобилей на 37% по сравнению с таким же периодом прошлого года, но больше на 50 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей.