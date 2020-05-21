РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Жители частного сектора Люберец могут использовать абонентскую книжку для оплаты услуг по вывозу мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» разработал специальную абонентскую книжку по оплате услуги «Обращение с ТКО» для жителей частного жилого сектора городского округа Люберцы. Абонентская книжка позволит оплачивать вывоз отходов в любое удобное время, не дожидаясь квитанции. После завершения самоизоляции ее можно будет получить в офисах компании, их адреса указаны на сайте: ecoline-voskresensk.ru», - говорится в сообщении.

Оплатить услуги онлайн можно на сайте компании в разделе «Оплата услуг для ИЖС без %». Абонентская книжка рассчитана на год и содержит несколько разделов. Для жителей Люберец в ней напечатали действующие нормативы накопления твердых коммунальных отходов и тариф регоператора, утвержденные региональными органами власти. Здесь есть формула, по которой можно самому рассчитать ежемесячную сумму к оплате. В документе указали все способы оплаты услуг и реквизиты, а также разместили пример правильного заполнения платежки.

«В книжку добавлен важный раздел о правилах домашней сортировки отходов - что именно можно складывать в синие сетчатые контейнеры для вторсырья, и для чего следует использовать остальные емкости. Книжки отпечатаны на переработанной бумаге. Первая партия уже поступила в территориальные офисы компании, где владельцы ИЖС смогут их получить сразу после отмены режима самоизоляции», - заключается в материале.