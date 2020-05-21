РИАМО - 21 мая. Минкомсвязи РФ запустило на Едином портале госуслуг сервис для оформления ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Заявления на получение услуги на портале действуют для 65 российских регионов. Остальные субъекты РФ подключатся к интерактивной форме по мере готовности», — отмечается в материале.

По данным ведомства, за первые часы работы поступило 70 тысяч заявок.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет могут оформить семьи, чем доход меньше регионального прожиточного минимума. Выплаты назначаются на каждого ребенка.

Также на портале можно подать заявление на пособие на детей до трех лет в размере пяти тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что пособия по уходу за ребенком увеличатся в два раза, а все семьи с детьми от трех по 16 лет получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

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