РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. Соблюдение стандарта организации работ в условиях пандемии коронавируса проверили на 49 стройках в подмосковном Красногорске, сообщил заместитель начальника отдела надзора за строительством №2 Главного управления Главгосстройнадзора Московской области Антон Маркелов.

Маркелов в четверг проинспектировал стройплощадку группы компаний «Гранель» в жилом комплексе «Малина». Представитель надзорного ведомства проверил соблюдение на объекте требований стандарта организации работ на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

«С 18 мая строительные организации могут возобновить строительство при соблюдении данного стандарта. В Красногорске на сегодняшний день проверено 49 объектов, в основном жилого назначения», – сказал Маркелов.

По его словам, стандарт включает 50 пунктов, среди которых требование обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты, организовать работу медицинского пункта и проводить регулярные замеры температуры. Организациям, на объектах которых обнаружены недостатки, сотрудники Главгосстройнадзора выдают предостережения и мониторят, чтобы нарушения были устранены.

Маркелов также отметил, что по результатам проверки данные чек-листа направляются в единую систему правительства Московской области, на базе которой формируется рейтинг соответствия муниципальных образований стандарту.

«На сегодняшний день рейтинг городского округа Красногорск составляет 4,8 из 5, что говорит о том, что застройщики соблюдают стандарт», – подчеркнул Маркелов.

Руководитель строительного объекта группы компаний «Гранель» Вячеслав Мухин показал строительный городок и саму стройплощадку. Работы здесь возобновили 18 мая после почти двух месяцев простоя. В настоящий момент на площадке 135 рабочих. «Гранель» достраивает жилые дома в ЖК «Малина» за другим застройщиком. Этот объект был проблемным. Всего в комплексе будет 29 жилых домов, 26 из них уже ввели в эксплуатацию. В настоящий момент идет строительство трех домов.

«Есть небольшое отставание по срокам, но оно будет устранено, думаю, уже в ближайшую неделю. Данные объекты будут сданы в срок, как и прописано в договорах», – подчеркнул Мухин.

Он добавил, что два дома планируют достроить осенью нынешнего года, третий – в мае 2021 года.

«На данном объекте по результатам проверки нарушений не обнаружено. Объект соответствует стандарту», – подвел итог проверки Антон Маркелов.