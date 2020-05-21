РИАМО - 21 мая. Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предложил ввести плавающий график работы после окончания пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

Он заявил, что большинство фирм оценивают работу сотрудников не по количеству отработанных часов, а по конкретному результату.

«Во многих компаниях так оценивают работу всех без исключения сотрудников – не по отработанному времени, а по результату, ведь и в офисе можно 8 часов в день ковырять в носу», — отметил эксперт.

При этом Остапкович сказал, что это право нужно закрепить на законодательном уровне. Таким образом, сотрудники смогут работать как дома, так и в офисе. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, сотрудник может работать либо в офисе, либо дистанционно.

Из-за распространения коронавируса многие сотрудники в России перешли на удаленный режим работы.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

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- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

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