РИАМО - 21 мая. Олег Витько назначен заместителем генерального директора по медицинскому страхованию блока Медицина Страхового Дома ВСК, основной его задачей будет вывод клиентского сервиса на качественно новый уровень, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее состоялось его назначение в качестве руководителя нового блока Медицина, который создан с целью развития направления ДМС как одного из драйверов рынка страхования в России. ВСК также определил ДМС в качестве одной из инициатив стратегии компании.

«За плечами Олега Витько большой опыт работы в страховании — за 18 лет он прошел профессиональный путь от рядового специалиста до руководителя высшего звена. Безусловно, это подтверждает его высокие компетенции, опыт и профессионализм», — отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

В качестве заместителя генерального директора и главы блока Медицина Витько будет отвечать за развитие личного страхования в Москве и региональной сети Страхового Дома ВСК, наращивание клиентского портфеля, сопровождение корпоративных и розничных клиентов и вывод клиентского сервиса на качественно новый уровень.

Кроме того, планируется внедрение новой модели работы медицинского контакт-центра, который позволит клиентам получать качественные медицинские услуги и консультации, а также дальнейшее развитие телемедицины — востребованного в текущих условиях дистанционного медицинского сервиса и эффективного элемента организации медицинской помощи.

«Мы понимаем важность и актуальность трансформации медицинского страхования и необходимость создания новых моделей отношений с клиентами, которые не ограничены покрытием риска страхования, а направлены на удовлетворение всех потребностей, сопряженных с получением страховых услуг для клиента», — добавил Витько.

Он привел в пример онлайн-консультации врачей и психологов, услуги пенсионного консьержа, спортивные онлайн-тренировки для всей семьи, качественную лабораторную диагностики и тестирование.

«Эти и другие услуги уже внедрены в наши страховые продукты. Продолжаем активную работу в этом направлении, и намерены подтвердить сильные позиции Страхового Дома ВСК в сегменте медицинского страхования в России», — резюмировал Витько.