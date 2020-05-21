РИАМО - 21 мая. На портале mos.ru расширили базу чат-бота, теперь он ответит на все вопросы о режимах повышенной готовности и самоизоляции, поможет проверить и получить цифровой пропуск и создать личный кабинет на портале, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сервис начал работать с начала 2020 года и очень востребован у жителей столицы. Объем обращений, обработанных роботом, вырос в два раза — с 21% до 47%.

«В базу знаний чат-бота заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать в своих ответах. Самые частые обращения от жителей к виртуальному помощнику сегодня связаны с пандемией коронавируса», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Он отметил, что ответы на интересующие вопросы также можно найти в разделах «Инструкция» и «Услуги».

Чтобы обратиться к чат-боту, нужно зайти во вкладку «Обратная связь», там кликнуть на синий значок и задать вопрос. Кроме вопросов о пандемии, чат-бот может рассказать, как ввести данные СНИЛС, получить доступ к электронным услугам, какие документы потребуются для регистрации на портале и как оплатить коммунальные услуги онлайн.

Если бот не сможет ответить на вопрос, то пользователя переведут на оператора службы поддержки. Но бот предложит оператору ответ, если один из вариантов подойдет, и оператор воспользуется им, то бот запомнит действие сотрудника и в следующий раз ответит на вопрос сам.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.