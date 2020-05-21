РИАМО - 21 мая. С начала мая в Москве и Подмосковье выпало 47 миллиметров осадков, что составило 92% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновсти».

«Днем 20 мая и ночью 21 мая через Подмосковье проходило несколько фронтов», — отмечается в материале.

За вечер 20 мая на севере Московской области в Долгопрудном зафиксировали 18 миллиметров осадков, а на севере столицы — 15 миллиметров. За этот день на станции ВДНХ количество месячной нормы влаги увеличилось на пять миллиметров.

Ночью 21 мая сильные дожди прошли в Кашире (10 миллиметров), в Павловском Посаде (13 миллиметров). В столичном Измайлове выпало 7 миллиметров осадков. В эту ночь на станции ВДНХ сумма месячных осадков пополнилась еще на пять миллиметров.

Синоптики прогнозируют, что за 21-22 мая может выпасть еще от 10 до 20 миллиметров осадков.