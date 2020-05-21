РИАМО – 21 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников развенчал миф о том, что две стороны одноразовой медицинской маски предназначены для разных целей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эти версии раньше появились в интернете. Пользователи сети писали, что если человек болен, то ему нужно носить маску белой стороной внутрь. Если же человек хочет защитить себя, то маску надо носить наружу.

«Конечно, это бред. Главное, чтобы жесткое ребро с фиксатором плотно прилегало к носу. Микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и в МЧС», — сказал Мясников.

За минувшие сутки в России выявили 8849 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 2913 – в Москве.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.