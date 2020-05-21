РИАМО - 21 мая. В столице началось строительство соединительной ветки протяженностью более 300 метров между Большой кольцевой линией (БКЛ) и Коммунарской веткой метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Стартовала проходка вспомогательной ветки, предназначенной для перегона локомотивов между Большим кольцом и новой радиальной линией – Коммунарской. <…> Шестиметровый ТПМК «Полина» пройдет 162 метра от монтажной камеры, расположенной между двумя линиями, до станции «Улица Новаторов» БКЛ», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что далее щит демонтируют и перевезут обратно, откуда он проложит второй участок соединительной ветки протяженностью 152 метра до Коммунарской линии.

«Проходка будет вестись под охранными зонами и коммуникациями, примыкающими к Ленинскому проспекту в районе его пересечения с улицей Новаторов», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Большая кольцевая линия – ключевой проект столичной подземки на сегодняшний день. Протяженность БКЛ составит 70 километров, на ней расположится 31 станция.