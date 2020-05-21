РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 21 мая. Компании «Щелково-Агрохим» и «Канонфарма Продакшн» в Щелкове включили в список системообразующих предприятий РФ, сообщается на сайте администрации городского округа.

В перечень включаются организации, оказывающие существенное влияние на формирование ВВП, занятость населения и социальную стабильность в стране.

«Эти два крупных предприятия нашего округа давно представлены на всероссийском и даже международном уровне. Новый статус также дает им преференции в работе с банковскими структурами», – говорится в сообщении.

АО «Щелково Агрохим» – одно из крупнейших российских предприятий по производству химических средств защиты растений, микроудобрений и семян растений. На мировом рынке компания также зарекомендовала себя как производитель ипидакрина. Вещество используют для борьбы с болезнью Альцгеймера.

ЗАО «Канонфарма Продакшн» более 20 лет работает на отечественном рынке фармацевтики. Компания выпускает более 300 наименований продукции, представляя препараты практически для всех направлений медицины.