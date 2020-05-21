РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В подмосковном Подольске проводят работы по благоустройству набережной водоема Южный, там уложили новый асфальт и планируют завезти свежий песок, сообщил «РИАМО в Подольске» член Общественной палаты Подольска Максим Радайкин.

Подрядная организация ООО «Стройгранд» выполняет работы по устройству и ремонту тротуара на набережной водоема Южный. В настоящее время там разобрали старое асфальтобетонное покрытие тротуаров, установили бортовые камни, проложили новые дорожки с асфальтобетонным покрытием и тротуары с двухслойным покрытием сверху из песчаной асфальтобетонной смеси.

«Изначально на набережной было 340 квадратных метров тротуаров, их заменили на новые и дополнительно сделали еще 1,1 тысячи квадратных метров тротуаров. Заменили урны и скамейки. Работы выполнены примерно на 50%, их планируют завершить в начале июля. Скоро на набережную завезут новый песок», - сказал Радайкин.

Он отметил, что рабочие еще соберут мусор с поверхности воды. Также власти рассмотрят варианты дальнейшего благоустройства набережной, которое планируются провести в 2021 году.