РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В подмосковном Подольске индекс самоизоляции составил 2,5 балла в четверг утром, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

По состоянию на 11:32, округу присвоен индекс самоизоляции 2,5 балла. Это означает, что на улице много людей. В Домодедове, Чехове и Щербинке индекс самоизоляции составляет 2,4 балла.

В Подмосковье и Москве действует режим самоизоляции для всех жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно только по веским причинам: в магазин, в аптеку, для выгула собак и выноса мусора. Для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск.

Индекс самоизоляции определяется «Яндексом» по количеству людей на улицах городов по шкале от одного до пяти. Чем выше индекс самоизоляции, тем больше людей соблюдают домашний режим, а, значит, вирусу сложнее распространяться.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- Центры госуслуг в Подмосковье могут вернуться к работе на следующей неделе. Сначала МФЦ будут обслуживать только юрлиц.

- Чат‑бот ответит на все вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В его базу знаний заложены уже более 16 тысяч сценариев, которые он может использовать.

- Понятие самоизоляции хотят закрепить в российском законодательстве. Авторы инициативы предлагают предусмотреть в законодательстве порядок установления режима самоизоляции, случае его введения, а также пределы полномочий региональных властей.

- Напольные стикеры в столичном метро укажут пассажирам на самые свободные вагоны.

- Москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, могут обязать соблюдать самоизоляцию до трех недель.

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.