РИАМО - 21 мая. Люди в возрасте до 45 лет, включая детей, составляют более половины новых выявленных случаев коронавируса за сутки в столице, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

«В столице подтверждено 2913 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 42,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 33,4% – от 46 до 65 лет. Также 8,5% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении.

Только 9,9% граждан — в возрасте от 66 до 79 лет, а еще 5,7% – старше 80 лет.

За время пандемии в Москве к настоящему моменту зафиксировано 155 219 случаев коронавируса. Все пациенты находятся под медицинским наблюдением.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.