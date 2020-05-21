РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Волонтеры передали жителям поселка Малаховка подмосковных Люберец продуктовые наборы в рамках акции «Добрая тысяча», говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

«Жук вместе с волонтерами посетил жителей Малаховки и вручил продуктовые наборы на акции «Добрая тысяча». В каждой коробке - самые необходимые продукты. Такую акцию депутат назвал «Добрая тысяча» потому, что именно столько наборов он намерен раздать жителям округа», - говорится в сообщении.

Данная помощь предназначена для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

Жук добавил, что в сложившейся непростой ситуации очень важно, чтобы люди не чувствовали себя одинокими в борьбе с этой бедой.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.