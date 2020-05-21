РИАМО - 21 мая. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) РФ призвала правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов, которые обусловлены эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, пишет газета «Коммерсант».

Если рекомендации не отменят, то цены на билеты могут вырасти, а число рейсов упадет. На сегодня рекомендации не оформлены юридически, но в течение недели могут принять форму решения главного санитарного врача и в этом случае они станут обязательными для всех перевозчиков.

«АЭВТ считает, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения Covid-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной»,— говорится в письме АЭВТ.

Ранее Роспотребнадзор представил рекомендации, в которых среди прочего указано, что число перевозимых воздушным судном пассажиров не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест.

По данным газеты, транспортный блок правительства выступает на стороне авиакомпаний, но на фоне распространения коронавируса последнее слово может остаться за Роспотребнадзором.