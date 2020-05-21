РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Московский государственный областной университет (МГОУ) городского округа Мытищи проведет в четверг вебинар на тему образования и работы за рубежом, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

«Интенсивная практика английского языка с носителем продолжается. В этот раз занятие проведет Дарина Сагатаева, победитель программы «Глобальное образование», выпускница Даремского университета, вместе с приглашенным гостем Мэттью Фойлом. На занятии обсудим следующие темы: образование за рубежом; возможности для иностранных студентов в Лондоне; вопросы интервью для приема на работу в английскую компанию», - говорится в сообщении.

Начало вебинара в 19:00, ссылка на регистрацию находится в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.