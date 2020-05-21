РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Коммунальщики спилили упавшее дерево на проезде Авиаторов в Подольске по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой спилить упавшее дерево на проезде Авиаторов. Она отметила, что дерево упало у дома №4.

«Сотрудниками администрации городского округа Подольск был проведен осмотр упавшего дерева по вышеуказанному адресу. Факт подтвердился. Меры приняты. Упавшее дерево распилено, а остатки вывезены», - сказал представитель администрации округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.