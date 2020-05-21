РИАМО - 21 мая. На территории Подмосковья и Москвы на 21 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра действует в регионе до 21:00 21 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также в Рязанской, Курской и Смоленской областях Центрального федерального округа.

В Московском регионе днем 21 мая ожидается плюс 7-9 градусов и облачная погода. Местами будет сильный дождь, на северо-востоке области местами мокрый снег. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.