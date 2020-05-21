РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 21 мая. Волонтерам Домодедова проведут бесплатный тест на коронавирус, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.

«Волонтеры постоянно находятся среди людей, встречаются с пенсионерами, одиноко проживающими людьми в возрасте от 65 лет. На своих машинах ребята развозят губернаторские продуктовые наборы многодетным, ходят в аптеки и за продуктами. Александр Двойных, глава городского округа, дал поручение в ближайшие дни протестировать добровольных помощников из волонтерского штаба – это около 200 человек», – сказал депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Решение бесплатно протестировать волонтеров приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в городском округе Домодедово. Мера в основном коснется добровольцев от 18 до 25 лет.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.