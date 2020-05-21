РИАМО - 21 мая. В ближайшие дни на территории европейской части страны не стоит ожидать потепления, ожидается сохранение холодной погоды с аномалией в шесть градусов ниже нормы, пишет «Российская газета».

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, холод сначала пришел на северо-запад, потом в центр, а теперь добрался до юга.

«С воскресенья есть тенденция к небольшому повышению температуры. В Москве воздух прогреется максимум до плюс 16 градусов. Это тоже ниже нормы на четыре градуса. И даже в понедельник, 25 мая, хоть и давление подрастет, и циклон, который принес холода, уйдет, еще будет прохладно», – сказал он.

Вильфанд добавил, что только 26 мая наступит нормальная для конца мая погода – температура будет выше 20 градусов.

Как отметил синоптик, в третьей декаде мая изредка случаются холода и даже выпадает снег. Не исключен и мокрый снег в июне. Последний раз такое явление зафиксировали в столице три года назад – 2 июня 2017 года.

Ранее Гидрометцентр предсказывал, что погода в июне будет довольно благоприятной. Более точный прогноз появится в конце мая.

Ожидается, что в Московском регионе температура воздуха будет от плюс 10 до плюс 15 градусов в ночное время и от плюс 20 до плюс 25 градусов – в дневное. При похолоданиях – ночью: плюс 4-9 градусов, а днем не выше 15 градусов.