РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Двое уроженцев республики ближнего зарубежья напали на двух жителей подмосковной Балашихи и украли у них деньги, злоумышленников задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в подсобном помещении дома на Носовихинском шоссе в Балашихе. Неизвестные, применив насилие, похитили у мужчин денежные средства. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей. Пострадавшие обратились с заявлением в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское».

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции ранее судимые 38 и 43-летний уроженцы республики ближнего зарубежья. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания. Им грозит до 12 лет лишения свободы.