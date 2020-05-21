РИАМО - 21 мая. Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».

«Если показатель IgM (свидетельствует о носительстве вируса) оказывается больше единицы, что говорит о «стадии иммунологического ответа на вирус SARS-CoV-2», то пациент должен «соблюдать самоизоляцию две недели, с учетом особенности процесса до трех недель», — отмечается в материале.

Если показатель IgM меньше единицы, а показатель IgG (показатель иммунитета к вирусу после перенесенной болезни) больше или равен 10, то человеку также будет рекомендовано самоизолироваться.

В Москве до 31 мая все граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» инфекционист Евгений Тимаков согласился с тем, что с показателем IgM выше единицы нужно соблюдать карантин, но считает, что тем, у кого нашли IgG, не нужно соблюдать самоизоляцию.

«По факту если нет IgM, а есть IgG, то это говорит о перенесенной инфекции как минимум месяц назад, то есть иммунитет сформировался. И человек, который имеет параметры IgG больше 10 и не имеет IgM, является тем, кого можно кидать и в огонь, и в воду», — сказал эксперт.

В столице с 15 мая начались массовые бесплатные тестирования на антитела к коронавирусу. Москвичам будут приходить приглашения на исследования по посте и СМС-сообщениями. Результаты тестов опубликуются на сайте mos.ru.

В Москве до 31 мая все граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.