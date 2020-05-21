РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. В городском округе Мытищи возобновят подачу отопления в многоквартирные дома и социальные объекты, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Подписал постановление о возобновлении подачи отопления в многоквартирные дома и социальные объекты нашего округа в связи с резким понижением температуры наружного воздуха. Даны поручения теплоснабжающим и управляющим организациям возобновить и обеспечить подачу теплоносителя в системы отопления», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что отопительный сезон завершится тогда, когда теплая погода восстановится.

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