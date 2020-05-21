РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Жителей подмосковных Люберец призвали сообщать через портал «Добродел» о бездомных собаках без бирки в ухе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В настоящее время на улицах городского округа Люберцы можно встретить собак с биркой в ухе. Данные бирки могут быть любого цвета, но они свидетельствуют о том, что собаки прошли специальные процедуры в рамках гуманной регуляции численности безнадзорных животных. Если вы увидели животное без бирки, то сообщите об этом на портал «Добродел», - говорится в сообщении.

Собака с биркой в ухе прошла карантин, обработана против экто- и эндопаразитов, привита против бешенства, стерилизована, ей под кожу введен микрочип с индивидуальным номером. Она больше не даст потомства, она не агрессивна.

«Не причиняйте ей вреда. По возможности расскажите об этом своим детям, друзьям и знакомым», - заключается в сообщении.