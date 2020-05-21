РИАМО - 21 мая. Столичный департамент здравоохранения опроверг информацию о том, что онкологическая помощь оказывается москвичам не в полном объеме, - ни один городской стационар по работе с онкобольными не был закрыт или перепрофилирован на время пандемии коронавируса, сообщается на сайте департамента.

«Оказание медицинской помощи по профилю не прекращалось ни на один день. Более того, ввиду перепрофилирования федеральных центров городом дополнительно предоставлены 100 коек на базе НИКИО имени Л.И. Свержевского для Городской клинической онкологической больницы №1», – говорится в сообщении.

Всех пациентов из перепрофилированных либо закрытых на карантин федеральных клиник перевели для продолжения лечения в московские стационары. В случае выявления онкозаболеваний либо при их прогрессировании все диагностические мероприятия проводятся в назначенные сроки. Пациентам проводятся лучевая терапия, плановая химиотерапия и плановые хирургические вмешательства.

Ранее на базе крупнейших столичных больниц – ГКОБ №1, ГКБ №57 имени Д.Д. Плетнева, ГКОБ №62, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ №40 и Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова – были организованы шесть многопрофильных онкологических центров. Все они продолжают оказывать помощь в обычном режиме.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.