РИАМО - 21 мая. Столичный департамент здравоохранения опроверг информацию о том, что онкологическая помощь оказывается москвичам не в полном объеме, - ни один городской стационар по работе с онкобольными не был закрыт или перепрофилирован на время пандемии коронавируса, сообщается на сайте департамента.
Всех пациентов из перепрофилированных либо закрытых на карантин федеральных клиник перевели для продолжения лечения в московские стационары. В случае выявления онкозаболеваний либо при их прогрессировании все диагностические мероприятия проводятся в назначенные сроки. Пациентам проводятся лучевая терапия, плановая химиотерапия и плановые хирургические вмешательства.
Ранее на базе крупнейших столичных больниц – ГКОБ №1, ГКБ №57 имени Д.Д. Плетнева, ГКОБ №62, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ №40 и Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова – были организованы шесть многопрофильных онкологических центров. Все они продолжают оказывать помощь в обычном режиме.
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21 МАЯ
- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.
- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов
- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.
- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.
- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.
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