РИАМО - 21 мая. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», как и множество других зеленых зон в Москве, все еще закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса. Однако корреспондент РИАМО убедился, что жизнь в ботаническом саду не замерла – пока заперты его двери, внутри кипит работа, сад готовится предстать перед москвичами в обновленном виде. После снятия ограничений публика сможет полюбоваться на цветущие растения и потрогать экземпляры тактильного сада, а также встретиться с завсегдатаями «огорода» – утками и главным цветочным котом.

Сад в ярких красках

Из-за введенных в марте ограничений в «Аптекарском огороде» пришлось отменить самое зрелищное событие года - выставку тюльпанов, нарциссов и других ранних цветов «Репетиция весны». Однако в этом году гости сада еще смогут насладиться красочным цветением.

Как рассказала научный сотрудник «Аптекарского огорода» Надежда Лазарева, если городские парки вновь откроются в июне, в ботаническом саду будет на что посмотреть. Например, гости смогут полюбоваться цветущими магнолиями, гортензиями, поздними сортами тюльпанов и пионов. В это же время покажутся крупные розы и цветы шиповника.

«У нас растения подобраны так, что что-то видно до поздней осени. Но вглядываться придется уже более внимательно. Всегда есть какие-то точки, на которых взгляд задерживается, где интересно и красиво», - рассказала Лазарева.

В отсутствие посетителей в «огороде» закрыта экспозиция растений средней полосы России. Если позволит обстановка, то в конце мая - начале июня здесь можно будет увидеть орхидеи, которые по красоте не уступают своим родственницам из тропиков.

Ближе к середине лета в ботаническом саду наберут силу растения в саду лекарственных трав, свойства которых и сегодня высоко ценятся в народной медицине.



Скучно без людей

Во время карантина внимания гостей лишились не только разнообразные растения, но и другие постоянные обитатели «Аптекарского огорода» - утки и главный цветочный кот. Усатому резиденту, ставшему звездой соцсетей, приходится ловить мышей в гордом одиночестве.

«Ему, несчастному, скучно. Приходишь иногда, он к тебе кидается. На той неделе провел целый день у меня на коленях, хотя раньше ходил сам по себе. Он у нас проверяет мышей», - отметила Лазарева.

Две пары огарей, судя по всему, ожидают потомство. Если раньше они гуляли между цветов и деревьев по двое, то сейчас по улице бродят лишь два одиноких селезня.

«Огари очень печалятся без людей, потому что они попрошайки ужасные. Когда много народу, их кормят, а сейчас некому», - отметила Лазарева.

По словам научного сотрудника сада, эти птицы избалованы вниманием посетителей и зеленой травке предпочитают белый хлебушек. Сейчас утки еще больше обленились – если раньше они селились на чердаках окрестных домов и каждую весну спускались вместе с птенцами в пруд, то теперь пернатые обустроили гнезда прямо в саду. Очевидно, они обжили дупла или песчаные кучи.

К открытию ботанического сада подрастут и трое птенцов кряквы, которые сейчас плавают вместе с мамой на пруду в северной части «Аптекарского огорода». Утята вылупились примерно месяц назад и еще не видели большого количества людей.



Повод для обновления



Закрытый для посещения «Аптекарский огород» не выглядит опустевшим. Пока есть время, в пальмовой оранжерее приводят в порядок дорожки, меняют грунт и заново высаживают растения.

«Мы пользуемся моментом и проводим плановые работы. В пальмовой оранжерее в данный момент перекладывают дорожки. Растения переставили. Сейчас там идут работы, чтобы к открытию сада выглядеть по-новому», - рассказала Лазарева.

Сотрудники группируют разные виды растений по зонам, что в будущем сделает экскурсии более наглядными. Также проводится мытье листьев и цветов - в отсутствие посетителей получается добраться к самым труднодоступным растениям.

«Улицу мы давно уже начали приводить в порядок. Осталось только мостик у пруда покрасить. Если поторопиться, к 1 июня мы будем готовы, а к 15 июня будем уже во всеоружии», - отметила сотрудница «Аптекарского огорода».

Обновление пространства почти завершено - сотрудникам осталось сформировать тропический сад в оранжерее, расставить горшки с растениями и уложить камни по краям экспозиции. Также завершаются ремонтные работы на территории пруда.

Можно трогать руками

Ко встрече с посетителями готов и «Сенсорный сад пяти чувств», который обустроили в «Аптекарском огороде» три года назад. Лазарева отметила, что эта зона пользуется огромной популярностью.

«Когда мы начали проводить здесь экскурсии, то поняли, что это востребовано для маленьких детей с проблемами зрения и просто городских, которые никогда такого в естественной среде не видели. Оказалось, что возможность потрогать растение - какая-то невероятная потребность людей. Они очень это ценят», - рассказала сотрудница.

В тактильном саду сажают те растения, которые интересно трогать и нюхать. Пространство устроено таким образом, чтобы гости на инвалидных колясках могли комфортно перемещаться. А когда станет теплее, здесь можно будет пройтись босяком по древесной коре, сосновым шишкам и каменной гальке. Тактильный сад будет открыт до поздней осени.



Сейчас в «Аптекарском огороде» осыпаются последние лепестки с сакуры и миндаля, цветут яблоня Недзвецкого и персиковое дерево. Распустились бутоны ярких тюльпанов и нежно-розовых гиацинтов. Гуляя по аллеям, можно уловить запах сирени. Пока неизвестно, когда ботанический сад сможет снова открыть свои двери для посетителей, но ясно одно – здесь будет по-прежнему красиво и интересно.