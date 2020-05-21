РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Полицейские задержали в Реутове мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона из квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что неизвестный из квартиры похитил мобильный телефон стоимостью 14 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 43-летний местный житель. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.