РИАМО - 21 мая. К выходным атмосферное давление в Московском регионе начнет расти, и погодные условия немного улучшатся, по сравнению с буднями, ожидаются небольшие дожди и до плюс 15 градусов тепла, сообщила в четверг РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ночная температура в Москве останется на уровне около плюс 5 градусов. По области - от плюс 2 до плюс 7. Дневная температура в субботу - плюс 10 - плюс 12, по области - плюс 8 - плюс 13. В воскресенье чуть теплее: в Москве - плюс 13 - плюс 15, по региону - от плюс 10 до плюс 15 градусов», - сказала Позднякова.

По ее словам, быстрому росту температуры мешают порывы северо-западного ветра. Однако уже сейчас они начинают ослабевать.

Со следующей недели Московский регион окажется на периферии антициклона. Ветер сменится на юго-западный, и порциями начнет поступать более теплый воздух. 26 мая в Москве ожидается около плюс 20 градусов.