РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Центр реабилитации животных «Юна» в подмосковном Подольске 24 мая проведет онлайн-урок о том, как важно относиться к животным ответственно, почему на улицах появляются бездомные собаки и кошки и как можно им помогать, сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

В центре регулярно проводят «Юна-класс» – увлекательный интерактивный урок, на котором также рассказывают, какие профессии существуют в сфере защиты животных, как проходит рабочий день сотрудников центра. Ребята имеют возможность познакомиться с подопечными центра, понаблюдать за простейшими ветеринарными манипуляциями, вместе с профессиональным кинологом провести занятие по социализации для одного из подопечных.

«Если у вас есть дети, то мы готовы взять их на себя. В это воскресенье, 24 мая, в 12:00 начнется «Юна-Класс» для детей 4-6 классов в прямом эфире. Карантин расширил горизонты и доказал, что интернет – это сила. Но нам очень не хватает живого общения. Особенно мы соскучились по маленьким посетителям нашего центра и урокам «Юна-Класс». Наш преподаватель Екатерина Кормильцева настолько обаятельная, что даже через монитор завоюет внимание зрителей! Это будет не просто лекция, а настоящий интерактив, потому что Катя вовлечет каждого в дискуссию и расскажет все самое интересное о домашних животных», – говорится в сообщении.

Чтобы стать участником «Юна-класса», нужно оставить под постом свою электронную почту, и за 30 минут до начала эфира на нее пришлют приглашение на конференцию в Zoom.