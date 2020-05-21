РИАМО - 21 мая. Жители Подмосковного региона могут обратиться в личные сообщения Минэнерго «ВКонтакте» в случае преждевременного отключения отопления, специалисты ведомства возьмут ситуацию под контроль, сообщается в аккаунте министерства энергетики Московской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Если в вашем доме холодно, а отопление отключено, напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения <…> Просим написать адрес проживания (городской округ, город, улица, номер дома)», – говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали взять ситуацию с отключением отопления под контроль.

Ранее в Московской области в связи с холодными погодными условиями по поручению губернатора региона Андрея Воробьева возобновили подачу тепла в квартиры и на социальные объекты.

Что делать, если отопительный сезон кончился, а в квартире холодно>>