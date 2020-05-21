РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 мая. В связи с ограничениями, обусловленными пандемией коронавируса, отключение горячей воды на территории городского округа Щелково переносится на июль, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В связи с режимом самоизоляции первые отключения горячего водоснабжения в домах начнутся с июля», - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что ГВС в ряде домов будет отключено уже в мае.

С актуальным графиком отключения горячего водоснабжения можно ознакомиться на сайте администрации Щелкова.