РИАМО - 21 мая. В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 14 человек, за весь период зафиксировано 299 летальных случаев от Covid-19, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«Всего в Московской области зафиксировано 30983 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

За период пандемии от Covid-19 вылечился 4281 человек.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 892 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Для предотвращения распространения Covid-19 в Московском регионе введен режим всеобщей самоизоляции, а также действует масочный режим.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.