РИАМО - 21 мая. В столице за минувшие сутки выявили 2913 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зарегистрировано 155 219 случаев инфицирования, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

В России выявлено за сутки 8849 случаев заражения Covid-19, общее число выявленных случаев заражения достигло 317554. За весь период эпидемии выздоровел 92681 человек, скончались 3099 пациентов.

В столице по 31 мая продлили режим всеобщей самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.

С 12 мая горожане должны носить маски и перчатки в общественных местах.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.