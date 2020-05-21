РИАМО - 21 мая. В Московской области за прошедшие сутки выявили 892 случая заражения Covid-19, за весь период в регионе зафиксировали 30983 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России зафиксировано 8849 случаев заражения Covid-19 за сутки. За весь период пандемии выявлено 317554 случая инфицирования, выздоровел 92681 человек, летальных исходов зарегистрировано 3099.

В Московской области все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса по 31 мая.

В общественных местах региона жителям необходимо носить средства индивидуальной защиты.

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Текстовая трансляция

21 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 892 заболевших. В Москве - 2 913.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3746 человек, за весь период врачи города вылечили более 40 тысяч пациентов

- Еще 384 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Цифровой пропуск теперь можно проверить в мобильном приложении «Моя Москва». Система также покажет, привязан ли к цифровому пропуску автомобиль или транспортная карта.

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1794 пациента.