СК РФ на своем YouTube-канале опубликовал видео допроса обвиняемой в убийстве 9-месячного сына. Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.
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СК РФ на своем YouTube-канале опубликовал видео допроса обвиняемой в убийстве 9-месячного сына. Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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