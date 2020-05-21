РИАМО - 21 мая. Правоохранители задержали 38-летнюю жительницу Москвы по подозрению в распространении ложной информации о медицинских масках, которые продавали в магазинах, она заявляла, что это маски из гуманитарной помощи, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Женщина разместила в Интернете ролике, в котором утверждалось, что маски, продаваемые в розничных магазинах города, – это гуманитарная помощь, которая не подлежит продаже и должна распределяться между гражданами бесплатно. В видео говорилось, что это написано на упаковке на китайском языке, однако при переводе выяснилось, что на этикетке указаны лишь сведения о сертификации.

«В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России, установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью», — отмечается в материале.

При обыске у женщины изъяли смартфон, с которого был размещен ролик, и ноутбук, с которого выходили в социальные сети.

Женщина подтвердила размещение данного видеоролика. Она доставлена в Следственный комитет и допрошена по обстоятельствам случившегося.

В ближайшее время ей предъявят обвинения.