РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Пробка длиной более двух километров образовалась в центре подмосковного Подольска в четверг утром, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 10:22 в центре Подольска образовалась пробка длиной свыше двух километров. Движение затруднено от поворота с Революционного проспекта на проспект Ленина до автобусной остановки «Автоколонна №1127». Средняя скорость движения составляет около 20 километров в час.

Также движение затруднено на автодороге А-107 и улицах Индустриальная, Кирова, Матросская и других.