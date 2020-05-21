РИАМО – 21 мая. Спортивный автомобиль Mercedes AMG GT R на полной скорости врезался в припаркованные машины, о произошедшем ДТП рассказали очевидцы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел на улице Героев Панфиловцев. Удар пришелся на автомобиль «Жигули», который стоял на парковке.

«Как поясняют местные жители, столкновение было настолько сильным, что хозяйка российского автомобиля услышала звук из окна своего дома», – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадавших нет, движение не ограничивалось.