РИАМО - 21 мая. По прогнозам синоптиков, в столице в четверг ожидается ухудшение погоды — сильный дождь, а в отдельных районах мокрый снег, граждан просят соблюдать осторожность, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, <...> до конца суток в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег», – говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС РФ по Москве рекомендует быть предельно аккуратными и осторожными при выходе на улицу.

В случае необходимости можно звонить по телефону 101 либо по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495)637-22-22.