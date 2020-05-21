РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Рабочие отремонтировали бортовой камень на тротуаре по улице Молодежной в микрорайоне Подольска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушение тротуара в микрорайоне Климовск. Он отметил, что у дома №5 по улице Молодежной на тротуаре разрушились бордюры.

«Сотрудниками территориального управления в микрорайоне Климовск по данной информации был проведен осмотр. Факт подтвердился. Работы проведены. В частности, бортовой камень приведен в надлежащее состояние», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Он добавил, что обслуживание данного дорожного объекта проводят сотрудники МБУ «ПКБ».

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.