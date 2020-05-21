РИАМО - 21 мая. Неизвестная женщина похитила более 252,2 тысячи рублей с банковской карты столичной преподавательницы, злоумышленница представилась сотрудником банка, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, инцидент произошел 20 мая 2020 года в 09:43, когда на телефон потерпевшей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка.

«Она <…> под предлогом сохранения денежных средств получила от жертвы реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений, после чего неустановленным способом с банковской карты совершила кражу денежных средств на сумму 252 тысячи 283 рубля», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».